\Menanti Inflasi April, Rupiah Bergerak Tipis di Rp13.317 per USD\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah pagi ini dibuka menguat tipis. Rupiah mengawali perdagangan di level Rp13.300-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate dibuka menguat 8 poin atau 0,06% menjadi Rp13.317 per USD. Adapun kisaran perdagangan harian yang terjadi, berada di angka Rp13.308-Rp13.339 per USD.

Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, mayoritas kurs Asia menguat pada perdagangan Senin. Tetapi inflasi April yang diperkirakan naik ke 4,14% YoY, akan memberikan tekanan terutama ke pasar obligasi yang saat ini masih diliputi ketidakpastian spekulasi kenaikan peringkat utang oleh S&P.

"Pasca inflasi, perhatian akan beralih ke pertumbuhan PDB kuartal I-2017 jelang akhir pekan yang diperkirakan naik tipis," ujar Rangga dalam risetnya.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah menguat 23 poin atau 0,17% menjadi Rp13.302 per USD. Dalam pergerakan harian Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.298 per USD hingga Rp13.331 per USD.