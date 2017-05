\Wall Street Dibuka Menguat Jelang Rapat The Fed \

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS), Wall Street, dibuka menguat dengan indeks Nasdaq menyentuh rekor tertingginya. Pasar saham Amerika terangkat oleh pendapatan perusahaan yang kuat menjelang pertemuan The Federal Reserve dan rilis kinerja Apple.

Dow Jones Industrial Average, DJI, naik 40,56 poin atau 0,19% menjadi 20.954,02. S&P 500, SPX, menguat 4,11 poin atau 0,17% menjadi 2.392,44 dan Nasdaq Composite, IXIC, menguat 8,93 poin atau 0,15% menjadi 6.100,53.

Investor saat ini masih menanti keputusan The Federal Reserve AS yang diperkirakan akan mempertahankan tingkat suku bunga stabil pada pertemuannya minggu ini. Pasalnya, banyak data ekonomi masih tidak sesuai harapan. Namun, para investor berharap kenaikan akan terjadi pada Juni.

Bank Sentral dijadwalkan mengeluarkan keputusan kebijakannya pada akhir pertemuan dua harinya tersebut. Sebagian besar pembuat kebijakan telah membuat pernyataan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, mereka percaya kenaikan akan dapat dilakukan dua kali lagi tahun ini.

The Fed berada dalam siklus pengetatan pertamanya dalam lebih dari satu dekade. Kenaikan 0,25% pada Desember, diikuti dengan kenaikan lain pada Maret. Para ekonom melihat sedikit kemungkinan akan adanya kenaikan tingkat suku bunga pada pertemuan minggu ini.

The Fed tampaknya masih menunggu, sampai sejauh mana kebijakan administrasi Trump tentang pajak, pengeluaran, dan peraturan akan dapat dicapai melalui Kongres. Mereka berharap paket stimulus yang diterapkan dapat mempercepat kenaikan.