\Pencabutan Subsidi Listrik 900 Va, Beban Baru bagi Buruh\

JAKARTA - Pada awal bulan ini, pelanggan PT PLN (Persero) golongan 900 volt ampere (va) harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar listrik. Pasalnya, tarif listrik golongan 900 va yang masuk kategori mampu akan naik, seiring penerapan subsidi tepat sasaran tahap ketiga yang berlaku mulai 1 Mei 2017.

Hanya saja, kenaikan tarif listrik ini diperkirakan juga akan turut membebani kaum buruh. Utamanya apabila kenaikan tarif listrik ini berdampak pada inflasi.

"Kenaikan tarif listrik dengan pemangkasan subsidi juga akan menjadi beban bagi pekerja seperti buruh," kata Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Okezone di Jakarta.

Beban kenaikan tarif ini juga turut diperparah dengan adanya kenaikan harga bahan pokok saat ini. Salah satunya adalah bawang putih yang semakin mahal. Hal ini pun dikhawatirkan dapat terus mengerek inflasi.

"Belum lagi dengan mahalnya bahan pokok dan perumahan, ini kian membebani," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN Persero I Made Suprateka mengatakan, kebijakan pencabutan tarif listrik ini tidak akan menyebabkan inflasi.

Menurut I Made, listrik 900 va diperuntukkan bagi rumah tangga yang berada dalam kelompok masyarakat di luar produksi (UMKM). “Subsidi kepada 18 juta pelanggan 900 va ini tidak akan menyebabkan inflasi karena mereka di luar dari UMKM,” ujarnya saat dihubungi Okezone.

Made melanjutkan, pemerintah akan tetap memberi subsidi listrik kepada para kelompok masyarakat produksi (UMKM). Sehingga dengan begitu, hal tersebut tidak akan mengganggu penawaran produk UMKM.

Sebagai informasi, tarif dasar listrik (TDL) golongan 900 va hari ini kembali naik terhitung sejak 1 Mei 2017. Kenaikan tarif ini diberlakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero secara bertahap sejak Januari, Maret, dan Mei 2017.

Artinya pada Juli, golongan 900 va sudah tidak bersubsidi lagi dan akan diberlakukan tarif baru, sama dengan golongan 1.300 va yang nonsubsidi.

Saat masih bersubsidi, golongan 900 va membayar Rp585 setiap konsumsi listrik per kwh. Sedangkan jika sudah tidak mendapatkan subsidi lagi, tagihan pembayaran listrik naik menjadi Rp1.450 per kwh‎. Ini artinya bila konsumsi rata-rata 125 kwh per bulan, tagihan yang dibayar masyarakat mencapai Rp185.794 setiap bulannya.