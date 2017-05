\Menko Darmin Jamin Tarif Listrik 900 Va Subsidi Tidak Naik hingga Lebaran\

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut jika listrik untuk golongan 900 volt ampere (va) tanpa subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga perayaan Idul Fitri 2017.

Hal ini diungkapnya setelah per 1 Mei 2017 ini terjadi penyesuaian tarif 900 va tanpa subsidi dari 1.034 per kWh menjadi Rp1.352 per kWh.

"Belum ada (kenaikan tarif). Nanti aja lah setelah Juni kita lihat. Sekarang belum sampai dengan Lebaran," ujarnya di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/4/2017).

Seperti diketahui, sebagian besar subsidi untuk pelanggan listrik 900 va dihapus bertahap. Penghapusan subsidi listrik telah dilakukan sejak Januari 2017 dan terus bergulir hingga Mei ini.

Tarif listrik untuk pelanggan mengalami kenaikan mulai 1 Januari 2017, di mana ada satu golongan tarif baru yakni golongan 900 va tanpa subsidi.

Berdasarkan Permen ESDM 28-2016 tarif listrik Rumah Tangga Mampu (RTM) 900 va per 1 Januari 2017 sebesar Rp791 per kWh menjadi Rp1.034 per kWh pada 1 Maret 2017. Dan pada 1 Mei 2017 berubah lagi dari Rp1.034 per kWh menjadi Rp1.352 per kWH.

Sedangkan untuk pelanggan rumah tangga daya 900 va yang termasuk miskin dan tidak mampu masih tetap menggunakan tarif listrik bersubsidi. Di mana tarif yang mereka bayar tetap Rp605 per kWh.