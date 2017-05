\Wapres JK: Pencabutan Subsidi 900 Va Demi Keadilan\

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengatakan, pencabutan subsidi listrik rumah tangga 900 volt ampere (va) adalah demi keadilan karena selama ini penerima manfaat tersebut lebih banyak dari golongan ekonomi mampu.

"Banyak sekarang rumah yang sebenarnya mampu, tapi mereka juga pakai listrik subsidi, ada rumah mampu ternyata tempat dia pakai listrik subsidi meterannya, sehingga semuanya di bawah 60 volt. Jadi untuk lebih adillah, betul-betul subsidi kepada orang yang membutuhkan," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Berdasarkan hasil kajian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Badan Pusat Statistik (BPS), total pelanggan listrik 900 va di Indonesia berjumlah 22,9 juta rumah tangga, namun hanya 4,1 juta pelanggan dinilai layak mendapatkan subsidi.

Sementara itu, sisanya 18,8 juta pengguna distrik 900 va merupakan rumah tangga mampu sehingga tidak berhak mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut jika listrik untuk golongan 900 volt ampere (va) tanpa subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga perayaan Idul Fitri 2017.

Hal ini diungkapnya setelah per 1 Mei 2017 ini terjadi penyesuaian tarif 900 va tanpa subsidi dari 1.034 per kWh menjadi Rp1.352 per kWh.

"Belum ada (kenaikan tarif). Nanti aja lah setelah Juni kita lihat. Sekarang belum sampai dengan Lebaran," ujarnya di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.