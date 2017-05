\Tarif Listrik 900 Va Naik, Wapres JK Sebut Akan Diganti Subsidi Langsung\

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menambahkan, istilah pencabutan subsidi untuk sebagian konsumen listrik 900 volt ampere (va) kurang tepat. Pasalnya, pemerintah akan menggantinya dengan sistem subsidi langsung.

Menurut JK, subsidi langsung akan memungkinkan penerima manfaat benar-benar orang yang membutuhkan, seperti halnya subsidi LPG yang akan diganti dengan sistem kiloan.

"Jadi semua subsidi pemikirannya untuk digantikan ke subsidi langsung, LPG diganti kiloan, dan lain-lain, ini dalam proses perencanaan untuk subsidi langsung, tetap subsidinya, tapi nanti bersifat langsung," tuturnya.

Saat ini, Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk rumah tangga 900 VA yang dipatok PLN sebesar Rp1,352 per KWh per 1 Mei 2017, naik dari tarif sebelumnya, yakni Rp1.034 per KWh pada 1 Maret lalu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut jika listrik untuk golongan 900 volt ampere (va) tanpa subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga perayaan Idul Fitri 2017.

Hal ini diungkapnya setelah per 1 Mei 2017 ini terjadi penyesuaian tarif 900 va tanpa subsidi dari 1.034 per kWh menjadi Rp1.352 per kWh.

"Belum ada (kenaikan tarif). Nanti aja lah setelah Juni kita lihat. Sekarang belum sampai dengan Lebaran," ujarnya di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.