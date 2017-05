\Hardiknas, Sri Mulyani: Anggaran Pendidikan 20% dari APBN, untuk Bangun Masyarakat\

JAKARTA – Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati pada 2 Mei memiliki makna tersendiri bagi setiap orang, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menurutnya, pendidikan memiliki tanggung jawab besar pada pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Tak hanya di kota-kota besar, melainkan hingga ke daerah terpencil.

Untuk itu, pemerintah telah mengalokasikan 20% anggaran dalam APBN untuk pendidikan. Anggaran ini diharapkan mampu berdampak pada kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

"Ya dari Menteri Keuangan anggaran (APBN) 20% sudah untuk pendidikan. Tujuannya adalah untuk membangun masyarakat Indonesia supaya memiliki kualitas," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan, perguruan tinggi harus memerhatikan dampak aktivitas terhadap pengembangan ekonomi di daerahnya.

"Perguruan tinggi lebih dapat memerankan dirinya sebagai agent of economic di samping agent of education dan agent of research and develpoment," ujar Nasir dalam pidatonya di Peringatan Hardiknas di Lapangan ITS.