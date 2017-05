\Sudah 40%, Jokowi Minta Proyek Makassar New Port Diselesaikan Tepat Waktu!\

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2015 lalu telah meresmikan dimulainya pembangunan Makassar New Port. Pada rapat terbatas hari ini, Jokowi pun sempat menanyakan progres proyek ini kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo.

Syahrul menjelaskan, proyek ini telah dibangun hingga mencapai 40%. Pemerintah daerah pun telah mempersiapkan pengembangan pada fase berikutnya.

"Butuh anggaran yang makin besar lagi. Sekarang ini tiga sisi yang kita main, jalan masuk ke dalam, reklamasi sedikit yang ada, terus ada pembebasan lahan untuk katakanlah terminal darat. Tapi sesudah itu pengembangan berikutnya harus disiapkan lagi," ungkapnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Pembangunan proyek ini, lanjutnya, menggunakan dana APBN. Konsep integrasi perusahaan BUMN pun digunakan untuk penyelesaian proyek ini.

"Menggunakan dana Pelindo dengan keuntungan Pelindo yang katakanlah sekian ratus triliun itu bisa menunjang, karena itu pasti menguntungkan. Tadi dirataskan mana yang ditangani menteri PU, mana oleh Pelindo sendiri, mana oleh kereta api, dan lain-lain, akan terintegrasi di situ. Jalan tol, kereta api, terminal pelabuhan, dan pelabuhan sendiri. Presiden tadi sudah setuju semua," ungkapnya.

Dalam rapat terbatas ini, lanjutnya, Jokowi meminta agar proyek ini dapat diselesaikan secepatnya. Jokowi pun meminta agar tak ada penundaan pada pembangunan proyek ini.

"(Arahan Presiden) ini harus lanjut, ini harus dioptimalkan. Jangan tunggu terlalu lama dan kalau ada apa-apa dibicarakan, menjadi prioritas strategi, diprioritaskan," ungkap Syahrul.

Selain, Makassar New Port, pemerintah Sulawesi Selatan optimis target pembangunan pada Proyek Strategis Nasional di daerah tersebut dapat selesai tepat waktu. Pasalnya, saat ini pembangunan proyek tersebut tak lagi menemui hambatan yang berarti.

"Pasti bisa diselesaikan dengan baik, apalagi dengan adanya piranti UU yang memberikan ruang, sepanjang kounikasi bisa kita lakukan. Di Sulsel selalu tidak semudah membalik tangan, tetapi kami bisa lakukan dan saya siap bertanggung jawab untuk melaksanakan itu. Oleh karena itu, hambatan-hambatan terhadap lahan yang sering dibicarkan, menurut saya, sepanjang kita urusi dengan baik, di Sulsel enggak ada ganti rugi, yang ada ganti untung untuk rakyat," jelasnya.

Selain pelabuhan, infrastuktur penunjang lainnya juga turut dibangun oleh pemerintah. Hal ini dilakukan akan pelabuhan ini dapat memberikan multiplier efek bagi perekonomian masyarakat.

"Kemarin ada masalah seperti itu (kendala lahan), tapi sudah bisa diselesaikan dan pengembangannya harus dilakukan. Jadi bukan hanya new port yang harus disiapkan, tapi juga jalan menuju new port juga, sudah dirangkaikan dari sekarang. Jangan smpai kita tunggu selesai new port, baru bangun jalan," tutupnya.