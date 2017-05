\BEI Tegaskan Isu Politik Tak Pernah Pengaruhi Pasar Modal\

JAKARTA - Kondisi pasar modal Indonesia tidak pernah terguncang oleh isu-isu politik. Dengan demikian, dirinya optimis bahwa isu-isu global yang saat ini sedang memanas tidak akan memengaruhi pasar modal Indonesia.

"Sentimen politik itu sampai saat ini secara historis tidak memengaruhi finansial market," tegas Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio di Gedung BEI, Rabu (3/5/2017).

Tito juga mengatakan, apabila The Fed kembali memutuskan untuk menaikkan suku bunga, maka kenaikan tersebut akan memberikan peluang investasi bagi sektor swasta.

"Kalau 2-3% The Fed sampai dinaikkan itu dunia tidak terpengaruh, tapi jika pengurangan pajak terjadi maka dana akan tinggal di swasta siap investasikan," tambahnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Bank Sentral Amerika The Federal Reserve (The Fed) mengadakan pertemuan pada hari ini, Rabu (3/5/2017). Pertemuan ini akan kembali membahas suku bunga The Fed.

Pertemuan The Fed sangat ditunggu oleh investor global. Sedangkan dalam negeri, Tito mengatakan bahwa investor Tanah Air sedang menanti kenaikan investment grade dari S&P. Kenaikan rating Indonesia menjadi negara layak investasi tentunya meningkatkan kepercayaan investor akan investasi Indonesia dan pasar modal.

"Harapannya bagaimana kita dapat investment grade dari S&P, yang lain ekonomi membaik, tanda-tanda ekonomi baik, inklusi terkendali stabil, yang masih menjadi sentimen itu menunggu S&P. Tapi yang lain beri yang baik," pungkasnya.