\Listrik Naik, Saham Emiten Tambang Diyakini Tetap Tenang \

JAKARTA - PT PLN (Persero) telah menerapkan fase ketiga subsidi tepat sasaran terhadap golongan 900 volt ampere (va) pada 1 Mei 2017. Dengan demikian, pelanggan 900 va yang terkena program ini akan membayar tagihan listrik sama dengan golongan lainnya yang tidak menggunakan subsidi tersebut.

Kenaikan tarif listrik ini, diperkirakan akan memukul sektor-sektor industri yang cenderung menggunakan banyak listrik. Namun, tidak semua sektor industri akan terpengaruh dengan kenaikan ini.

Pengamat pasar modal Satrio Utomo mengatakan, industri semen adalah sektor angyang paling terpukul terjadi setiap kali ada kenaikan tarif listrik. Meski demikian, sektor pertambangan tidak akan terpengaruh banyak, lantaran tidak banyak menggunakan listrik dari PLN.

“Kalau seperti pertambangan ada alternatif pokoknya, semen itu tidak punya pembangkit sendiri. Mereka lebih seneng beli listrik dari PLN,” jelas dia kepada Okezone di Jakarta.

“Tapi kenaikan listrik akan memengaruhi saham emiten yang konsumsi listriknya besar," tambah dia.

Sekadar informasi, berdasarkan Permen ESDM 28-2016, tarif listrik rumah tangga mampu (RTM) 900 va per 1 Januari 2017 sebesar Rp791 per kWh menjadi Rp1.034 per kWh pada 1 Maret 2017. Pada 1 Mei 2017, tarif berubah lagi dari Rp1.034 per kWh menjadi Rp1.352 per kWh.