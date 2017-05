\Harga Minyak Dunia Turun Menanti Data Pasokan AS\

NEW YORK - Harga minyak dunia terus menurun pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena investor menunggu data mingguan tentang persediaan minyak mentah dan produk bahan bakar minyak AS yang dijadwalkan akan dirilis pada Rabu (3/5) waktu setempat.

Persediaan minyak mentah AS diperkirakan akan mengalami penurunan pada minggu lalu, sementara persediaan bahan bakar bensin dan distilat terlihat meningkat, menurut survei Bloomberg sebelum laporan dari Badan Informasi Energi AS (EIA) pada Rabu (3/5).

Sementara itu, National Oil Corporation Libya melaporkan pada Senin (1/5) bahwa produksinya telah meningkat di atas 760.000 barel per hari ke level tertingginya sejak Desember 2014, dan berencana untuk terus meningkatkan produksi.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni turun USD1,18 menjadi menetap di USD47,66 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Juli, turun USD1,06 menjadi ditutup pada USD50,46 per barel di London ICE Futures Exchange.