\BUSINESS HITS: Rupiah Perkasa di Level Rp13.294/USD\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat ke level Rp13.200-an per USD. Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 14 poin atau 0,11% ke Rp13.298 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.291-Rp13.307 per USD.

Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, Rupiah berhasil menguat pada perdagangan Selasa bersama kurs lain di Asia.

Dolar yang lemah lebih menjadi pemicu dibanding sentimen domestik yang justru sedang diliputi ekspektasi kenaikan inflasi serta ketidakpastian pengumuman peringkat utang oleh S&P.

