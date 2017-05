\BUSINESS HITS: Menhub Budi Promosikan MRT di Marketing Week 2017\

JAKARTA - Marketing Week 2017 kembali digelar di Mal Kota Kasablanka dengan tema ‘Lifestyle and The City’. Penyelenggaraan ini telah memasuki tahun kelima yang diselenggarakan oleh MarkPlus Inc sejak 2013.

Acara ini dibuka langsung oleh Founder and Chairman MarkPlus Inc Hermawan Kartajaya dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Diselenggarakan kelima kalinya untuk promosikan Jakarta agar dikenal luas di negara lain. Tahun ini ada delapan sampai 10 menteri yang datang. Pagi ini saya berterima kasih ada Pak Menteri Perhubungan yang datang. Nanti malam ada Bu Rini (Menteri BUMN). Semua masyarakat juga bisa datang. Acara ini marketing untuk rakyat yang akan hadir juga beberapa selebriti. Pagi ini juga ada Saykoji dan Putri Indonesia," ungkapnya saat membuka acara Jakarta Marketing Week 2017, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa bisnis di Indonesia saat ini semakin sulit, sehingga perlu pemasaran lebih agar produk Indonesia bisa dikenal luas.

