\Arcandra Beberkan Alasan Inpex Tak Mau Ikuti Pre-FEED Blok Masela \

JAKARTA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menjelaskan alasan di balik mangkraknya kajian pre-FEED (Front End Engineering Design) atas Blok Masela oleh Inpex Corporation. Menurutnya, selama ini terdapat perbedaan skenario pre-FEED yang diinginkan oleh pihak pemerintah dengan perusahaan asal Jepang tersebut.

Di satu sisi, pemerintah menginginkan dalam tahap pre-FEED dilakukan studi terkait empat variabel, yaitu evaluasi terhadap dua variabel kapasitas 7,5 mtpa plus 474 mmscfd dan opsi kedua 9,5 mtpa, dan 150 mmscfd. Kajian ini juga dilakukan atas dua lokasi. Tahapan Pre-FEED yang diinginkan oleh pemerintah dikatakan oleh Arcandra dapat rampung dalam kurun waktu enam bulan.

Sebaliknya, pihak Inpex menolak untuk melakukan skenario tersebut dengan alasan efisiensi biaya dan anggaran. Inpex menginginkan pre-FEED dilakukan atas satu pilihan kapasitas dan satu lokasi. Inpex juga mengingkan skenario produksi LNG Masela sebesar 9,5 juta ton per tahun (mtpa) dan sebanyak 150 juta kakai kubik per hari (mmscfd) untuk gas pipa bagi industri di sekitar Masela.

“Itu tadi dia mau pre-FEED dibagi dua, apalagi pre-FEED bagi dua, pre-FEED gitu? Pre-FEED itu ada pranya lagi, coba konsep mana itu?” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (3/5/2017).

Arcandra menjelaskan, dengan kajian pre-FEED yang lebih lengkap, maka akan dapat meminimalisasi adanya kesalahan dalam penentuan lokasi dan kapasitas. Pasalnya, terdapat lokasi yang jaraknya dekat tetapi memiliki palung laut sehingga akan menimbulkan tambahan beban biaya.

Sementara itu, terdapat lokasi yang jaraknya lebih jauh tetapi tidak memiliki palung. “Jadi kalau dari pemerintah pre-FEDD all the way saja biar nanti hasilnya kredibel saya memilih A karena ini saya memilih B karena ini ada datanya,” terangnya.

Arcandra juga menampik bahwa biaya pre-FEED dengan skenario yang diajukan pemerintah akan memakan biaya yang lebih besar. Dirinya mengatakan bahwa perhitungan yang dilakukan Inpex atas biaya pre-FEED pemerintah terlalu berlebihan.

“Murah kok. Tergantung proyeknya tapi yang ini kalau dia taruh puluhan juta thats expensive. Saya tidak tahu dia bilang berapa mahal, tapi kalau saya nge-judge tidak mahal kok,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan juga sudah angkat bicara tentang mangkraknya pre-FEED blok Masela. Jonan mengatakan bahwa jika sampai batas waktu kesabarannya habis, Jonan memastikan membatalkan kontrak kerja dengan Inpex.