\Menara Ini Bakal Nyelip dalam Pohon Terbesar di Bumi\

JAKARTA - Anda pasti sulit membayangkan, bagaimana caranya membangun menara di rongga sebuah pohon raksasa. Meski tampaknya mustahil, nyatanya konsep menara di rongga pohon ini tengah digodok secara serius.

Sebagaimana dilansir Dezeen, skema konseptual pembangunan menara out of the box ini tengah dikaji oleh desainer Korea Selatan.

Pihaknya berencana untuk membangun menara di rongga pohon sequoias raksasa. Sekedar informasi, pohon sequoias raksasa merupakan kategori tumbuhan terbesar di planet Bumi.

Diameter pohon ini ditaksir bisa mencapai 2,5 meter dan ketebalan kulit pohonnya bisa mencapai 90 cm. Ketinggian rata-rata pohon ini pun disebut bisa mencapai 50 meter hingga 85 meter.

"Proyek ini mencoba untuk menunjukkan pendekatan arsitektur baru terhadap koeksistensi manusia dengan alam, selaras dengan temporalitas alam," ujar tim desainer yang terdiri dari Ko Jinhyeuk, Cheong Changwon, Cho Kyuhung and Choi Sunwoong.

Nantinya struktur menara akan sekaligus menjadi penopang pohon yang dijadikan sebagai 'inangnya'. Sebab, nantinya, pohon yang dipilih adalah pohon yang sudah berusia tua dan mulai mengalami pembusukan. Maka dengan adanya struktur menara di dalamnya akan menopang pohon tetap berdiri.

Pohon yang akan dijadikan bahan eksperimen karya arsitektur itu pun memiliki usia yang cukup tua. Tercatat, pohon sequoias raksasa yang ada di Bumi telah berusia 3000 tahun.

Sebagai gambaran, menara yang bertengger di dalam pohon ini akan memanfaatkan pohon sebagai casing, layaknya casing smartphone yang menyelimuti ponsel cerdas. Kemudian sistem pengairan menara ini akan mengadaptasi cara kerja pohon dalam mengumpulkan air.

Konsep menara ini pun telah mendapatkan penghargaan di antara 22 penghargaan terhormat dalam kompetisi pencakar langit eVolo yang telah memancing para arsitek dan perancang untuk mengembangkan konsep menara yang futuristik. (tro)