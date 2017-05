\Salah Interpretasi, Presiden Seharusnya Sampaikan Data Perekonomian Secara Detail\

JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang menempati posisi ketiga di antara negara-negara G20 menimbulkan salah persepsi. Pasalnya, pernyataan ini juga disimpulkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh dan menempati peringkat ketiga terbesar di dunia.

Ekonom asing, Jake Van Der Kamp dalam artikel yang terdapat pada kolom bisnis South China Morning Post (SCMP) pun mengkritik hal ini. Menurutnya, ekonomi Indonesia bukanlah yang tertinggi ketiga di dunia. Masih banyak negara lainnya yang justru berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, kesalahan penafsiran ini memang tidak sepenuhnya kesalahan Presiden Joko Widodo. Namun, Jokowi dianggap tidak menjelaskan lebih detail kepada masyarakat terkait data pertumbuhan ekonomi ini.

"Memang kendalanya karena tidak sebutkan data secara lengkap. Ini timbulkan missed interpretasi," tuturnya di Kantor Indef, Jakarta Selatan, Kamis (4/5/2017).

Untuk itu, Jokowi dan jajaran pemerintahan lainnya diharapkan dapat memberikan data yang rinci kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi kesalahan interpretasi pada setiap data yang diungkapkan.

"Ini kritik paling penting bagi penasihat tim ekonomi Pak Presiden. Betul memang kalau dibandingkan G20, kita nomor 3 setelah China dan India. Tetapi problemnya adalah ketika dikatakan dalam forum, rilis, atau level internasional, maka ketika diberikan statement Indonesia nomor 3 dunia atau Indonesia pertumbuhannya ekonomi tertinggi ketiga saja, maka menimbulkan missed interpretasi," tutupnya.