\Sepotong Interpretasi Pernyataan Jokowi Bisa Bahayakan Investasi\

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali mengatakan bahwa ekonomi Indonesia berhasil tumbuh tinggi. Bahkan, Indonesia berhasil menjadi peringkat ketiga sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi setelah China dan India.

Hanya saja, pernyataan ini menimbulkan multitafsir. Pada satu sisi, Jokowi bermaksud mengatakan bahwa ekonomi Indonesia adalah yang tertinggi ke-3 di antara negara-negara G20. Namun, pada sisi lain, pernyataan ini kerap disimpulkan bahwa pertunangan ekonomi Indonesia sebesar 5,02% tahun lalu merupakan yang tertinggi di dunia.

Ekonom asing, Jake Van Der Kamp dalam artikel yang terdapat pada kolom bisnis South China Morning Post (SCMP) pun mengkritik hal ini. Menurutnya, ekonomi Indonesia bukanlah yang tertinggi ketiga di dunia. Ekonomi Indonesia baru menduduki peringkat ke-13 di dunia.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, kesalahan interpretasi ini dapat menjadi olok-olok bagi pengamat asing. Hal ini pun akan berbahaya bagi Indonesia, khususnya pada kepercayaan investor.

"Nah, missed interpretasi ini akan menjadi olok-olok banyak pengamat ya. Artinya kalau yang paham bagaimana Presiden sampai bilang pertumbuhan ekonomi ketiga tertinggi tadi, dan kita kalau dilihat historisnya lebih paham bahwa itu yang dimaksudkan adalah G20. Interpretasi yang sepotong-potong tadi, ini bisa lebih berbahaya," ungkapnya di Kantor Pusat Indef, Jakarta Selatan, Kamis (4/5/2017).

Klarifikasi pun perlu diberikan oleh pemerintah. Tak hanya untuk media dalam negeri, tapi juga untuk internasional.