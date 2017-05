\Kesalahan Interpretasi Pernyataan Jokowi Pernah Dialami Pemerintahan India\

JAKARTA - Ekonom asing, Jake Van Der Kamp, dalam artikel yang terdapat pada kolom bisnis South China Morning Post (SCMP) mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia bukanlah merupakan yang tertinggi di dunia.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, kesalahan interpretasi ini tidak hanya dialami oleh Indonesia. India pun juga pernah mengalami hal yang sama.

"India juga pernah mengalami hal yang sama ketika mereka mengklaim waktu itu kalau tidak salah inflasinya, China juga mengalami kredibilitas data soal pertumbuhan ekonomi. Jadi jangan bermain-main dengan data, karena ini menyangkut kredibilitas perekonomian juga," ungkapnya di Kantor Pusat Indef, Jakarta Selatan, Kamis (4/5/2017).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02% pada 2016 bukankah hal yang patut dibanggakan. Pasalnya, banyak negara dengan pertumbuhan ekonomi di atas Indonesia.

"Jadi angka pertumbuhan tinggi itu angka yang normal-normal saja, dan dari segi kualitas, kita lihat nilai tukar petaninya juga jatuh. Upah buruh petani juga turun, penyerapan tenaga kerjanya sekarang juga menurun. Industri pengolahan yang diandalkan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di Q4 hanya tumbuh sekira 3,3%, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional," ungkapnya.

Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat segera mengklarifikasi kekeliruan informasi ini. Pasalnya, hal ini dapat menimbulkan 'olok-olok' bagi dunia internasional.

"Jadi itulah beberapa klaim yang sebenarnya harus di-review oleh pemerintah, sehingga jangan terburu-buru menyimpulkan hal malah menjadi bahan olok-olokan di dunia internasional. terutama pengamat-pengamat ekonomi internasional yang Indonesia kok membandingkannya tidak apple to apple," tandasnya.