\Menunggu Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2017, Mungkinkah Capai 5%?\

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2017. Pengumuman ini menarik untuk ditunggu, mengingat pesatnya pembangunan yang terus gencar dilakukan oleh pemerintah.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memproyeksi, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini akan mencapai angka 4,9%. Namun, prediksi angka pertumbuhan ini masih sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal pertama tahun ini.

"Triwulan I perekonomian diprediksi tumbuh 4,9% atau hampir sama dengan triwulan I 2016 lalu yang tumbuh 4,92%," ujarnya kepada Okezone.

Beberapa hal yang turut menekan pertumbuhan ekonomi di antaranya adalah tingginya inflasi pada Januari lalu. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya kebijakan pencabutan subsidi listrik.

"Hal ini melihat tingginya inflasi terutama di bulan Januari sbesar 0,97% yang menggerus konsumsi rumah tangga. Padahal porsi konsumsi rumah tangga mencapai 56,5% terhadap PDB. Inflasi akibat harga yang diatur oleh pemerintah atau administered price seperti kenaikan tarif listrik 900 VA sangat berdampak ke konsumsi," jelasnya.

Tak hanya itu, menurut Bhima, pertumbuhan negatif impor bahan baku penolong juga dapat menekan angka pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, jika industri menggeliat, seharusnya impor pada sektor ini mengalami pertumbuhan positif.

"Selain itu dilihat dari sisi pengeluaran lain yakni ekspor dan impor meskipun ada kenaikan akibat didorong tingginya harga komoditas namun belum tercermin pada aktivitas industri pengolahan. Pertumbuhan Impor bahan baku penolong yang turun -11.32% (month to month) di bulan Februari jadi indikator industri pengolahan belum bergerak," ungkapnya.

Meskipun arus investasi masih deras masuk ke Indonesia, namun hal ini belum memberikan dampak langsung bagi pembangunan. Pasalnya, butuh waktu agar dana ini memberikan efek multiplier bagi perekonomian Indonesia.

"Sementara arus investasi yang masuk ke Indonesia dari awal tahun masih berbentuk portfolio atau dana jangka pendek. Artinya investasi langsung dalam bentuk pendirian pabrik dan sebagainya belum menunjukkan perbaikan," jelasnya.

Besarnya dana yang diraih pada program tax amnesty pun juga belum memberikan dampak pada perekonomian Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah masih besarnya dana tax amnesty yang mengendap dalam bentuk deposito. "Dana repatriasi tax amnesty sebagian besar masih berbentuk deposito belum ke sektor riil jadi dampaknya kecil," ungkapnya.

Seperti diketahui, ekonomi Indonesia ditargetkan dalam APBN 2017 dapat tumbuh hingga 5,1% pada tahun ini. Target ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya, yaitu 5,02%.

Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, ekonomi Indonesia diyakini dapat tumbuh positif sejak kuartal pertama tahun ini. Hal ini salah satunya disebabkan oleh mulai membaiknya harga komoditas. "Pertumbuhan tidak ambisius, tapi masih tinggi. Ada perbaikan harga ekspor perkebunan karet, kelapa sawit dan sebagainya," tutur Darmin di Kantor Pusat BI, Jakarta, Kamis (27/4).

Pada kuartal pertama tahun ini, lanjutnya, ekonomi Indonesia dapat tumbuh hingga mencapai 5,1%. Prediksi ini pun lebih tinggi dibandingkan dengan yang diproyeksikan oleh Bank Indonesia (BI). "Kita sedikit optimis, kuartal I BI bilang 4,99%. Rasanya dekati 5,1%. Ekspor impor ranahnya positif. Tahun lalu juga panen geser kuartal 2. Itu yang tidak tertangkap," ungkapnya.