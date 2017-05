\Fed Rate Ditahan, Wall Street Ditutup Melemah\

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS), Wall Street, ditutup melemah setelah The Federal Reserve AS mempertahankan tingkat suku bunga tidak berubah, dan investor menanti laporan pendapatan emiten besar lainnya.

Sektor keuangan S&P melihat adanya keuntungan dari kebijakan tersebut, dan berhasil naik 0,6% setelah pernyataan bullish The Fed. Meski demikian, tujuh dari 11 sektor utama selesai negatif.

The Fed berada dalam siklus pengetatan pertamanya dalam lebih dari satu dekade, setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun mempertahankan tingkat suku bunga mendekati nol untuk membantu perekonomian setelah resesi 2007-2009.

Indeks S&P kehilangan 3,04 poin atau 0,13% menjadi 2.388,13, indeks Nasdaq Composite turun 22,82 poin atau 0,37% menjadi 6.072,55 dan menjadi persentase penurunan terbesar dalam sekitar tiga minggu. Sementara indeks Dow Jones Industrial Average naik 8,01 poin atau 0,04% menjadi 20.957,9.

S&P 500 hanya berada 8 poin dari level tertinggi sepanjang masa karena musim pendapatan yang umumnya melebihi ekspektasi. Keuntungan kuartal pertama di perusahaan S&P 500 diperkirakan meningkat 14,2%, pertumbuhan terkuatnya sejak 2011.

Saham Apple (AAPL.O) turun 0,3%, membebani indeks, namun pulih dari kerugian yang lebih curam setelah laporan kuartalan perusahaan menunjukkan penurunan penjualan iPhone yang mengejutkan.

Sekira 7,3 miliar saham berpindah tangan di bursa Amerika, di atas rata-rata perdagnagan harian selama 20 sesi terakhir sebesar 6,6 miliar .