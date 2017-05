\Sillo Maritime Perdana Incar Pendapatan USD38 Juta\

JAKARTA - Emiten pelayaran PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP) menargetkan pendapatan 2017 sebesar USD38 juta atau naik 100% dibandingkan pendapatan 2016 yaitu sebesar USD18 juta. Sementara laba bersih USD9,8 juta. Perseroan optimis, target tersebut bakal tercapai seiring mulai beroperasinya kapal FSO CNOOC 114.

“Target pendapatan optimis tercapai seiring dengan mulai beroperasinya FSO CNOOC sebagai mesin duit perusahaan,” kata Direktur Keuangan PT Sillo Maritime Perdana Tbk, Herjati.

Dirinya menuturkan, pada 2017 ini perseroan menjajaki ekspansi bisnis dan pengembangan usaha baik organik maupun inorganik. Untuk memuluskan ekspansi bisnis tersebut dan termasuk rencana penambahan kapal baru, perseroan telah menganggarkan belanja modal sebesar USD20 juta. Disebutkan, ekspansi organik dilakukan melalui penguatan aset dengan belanja kapal baru dan efisiensi bisnis, sementara inorganik dilakukan melalui penyertaan di perusahaan sejenis.

Menurut Herjati, anggaran USD20 juta tersebut adalah untuk belanja kapal, meskipun perseroan belum secara spesifik menargetkan jumlah kapal baru yang ingin dibeli. Namun, perseroan menegaskan hanya akan menambah armada jika permintaannya cukup kuat. “Nilai capex tahun ini sekira USD20 juta, tetapi kami belum tahu pasti kapan capex itu akan kita gunakan. Kami akan realisasikan kalau memang kontraknya aman untuk kita dan berjangka panjang,” ungkapnya.

Saat ini, perseroan telah memiliki delapan kapal secara langsung dan tiga kapal melalui anak perusahaannya, yakni PT Suasa Benua Sukses. Saat ini, seluruh armada tersebut telah terkontrak kepada sejumlah mitra. Perseroan pun telah menyewa tiga armada dari pihak ketiga guna memenuhi permintaan kontrak untuk jangka pendek yang kurang dari setahun.

Pada 2016, perseroan menganggarkan belanja modal dengan nilai yang kurang lebih sama, yakni antara USD20 juta hingga USD22 juta. Namun, dana tersebut terutama digunakan untuk dry dock kapal tipe floating storage offloading (FSO) yakni CNOOC 114 selama setahun. Armada tersebut sudah mulai beroperasi kembali pada akhir tahun lalu.

Direktur Operasional SHIP Sumanto Hartanto mengatakan, perseroan menilai kondisi bisnis yang digeluti perseroan secara umum masih cukup berat pada tahun ini. Hal ini terutama karena lambatnya pemulihan aktivitas eksplorasi minyak. Meski harga minyak sudah mulai membaik, tetapi tetap belum cukup tinggi untuk mendorong aktivitas eksplorasi.

Perseroan menilai, untuk rencana pengembangan kapal, belum saatnya untuk membeli kapal berjenis anchor handling tug supply (AHTS) karena tarif sewanya masih rendah. Di sisi lain, harga kapalnya juga belum seimbang dengan tingkat imbal hasil yang bisa diperoleh dari aktivitas bisnis saat ini.”Untuk kapal jenis besar, kami melihat ada beberapa kemungkinan, tetapi belum ada yang sangat solid saat ini,” ujarnya.

Kemudian hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), perseroan memutuskan untuk membagikan dividen Rp2 per saham dari laba 2016 kepada para pemegang saham. Pembagian dividen tersebut adalah 7,5% dari total laba 2017 senilai USD5,04 juta. Dengan kata lain, total dividen yang dibagikan perseroan adalah senilai USD378.000.

Perseroan menggunakan kurs Rp13.316 per USD, sehingga total laba yang dibagikan adalah sekira Rp5 miliar. Total saham beredar perseroan saat ini mencapai 2,5 miliar lembar saham, sehingga dividen per saham menjadi Rp2 per saham.

(kmj)