\Penjualan Matahari Putra Prima Turun 3,53%\

JAKARTA - Perusahaan ritel, PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) mencatatkan penjualan kuartal 1-2017 sebesar Rp3,10 triliun. Penjualan tersebut menurun 3,53% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2016 sebesar Rp3,21 triliun. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Sementara beban pokok penjualan pada kuartal I 2017 perseroan tercatat sebesar Rp2,67 triliun. Angka itu lebih rendah 4,26% dibandingkan kuartal I 2016 yakni sebesar Rp2,78 triliun. Di sisi lain, laba bruto pada kuartal I 2017 berhasil naik 1,21% menjadi Rp433,44 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp428,25 miliar.

Dari sisi bottom line, MPPA masih mencatatkan rugi bersih sebesar Rp176,72 miliar. Rugi bersih ini bahkan lebih besar bila dibandingkan dengan rugi bersih periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp102,86 miliar. Kerugian tersebut akibat dari turunnya penjualan dan terdapat kenaikan pada beban umum dan administrasi MPPA dikarenakan penyisihan piutang. Apalagi, pertumbuhan Same Store Sales Growth (SSSG) tercatat masih negatif.

Noel Trinder, CEO MPPA, menyatakan bahwa pihaknya berusaha memutar balik kecenderungan penurunan SSSG di Hypermart, dengan melakukan pemisahan pada bisnis volume trader dan volume pedagang yang lebih besar. MPPA juga akan memfokuskan diri pada sistem Everyday Low Prices (EDLP) daripada program promosi kalender secara bergantian.”Pada tahun 2016, kami beralih ke model EDLP pada Fresh Food Division (Daging dan Sayur), sehingga menghasilkan SSSG positif sebesar 3,6% meskipun secara keseluruhan SSSG perseroan mengalami penurunan," ujarnya.

Sebagai informasi, di kuartal tiga 2016, MPPA beralih ke metode akuntansi biaya yang memungkinkan perusahaan untuk memasang kembali dan menurunkan harga pada 5.000 SKU (termasuk produk-produk unggulan minimarket). Kebijakan EDLP tersebut dimulai setelah MPPA melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh di nusantara. "Strategi ini bertujuan mengubah persepsi pelanggan, memerangi pasar minimarket dan pemain lokal yang dominan, serta membangun kembali Hypermart sebagai pengendali harga di tengah kondisi pasar yang melemah," imbuhnya.

Per 31 Maret 2017, MPPA mengoperasikan total 285 toko di seluruh Indonesia (114 Hypermart, 3 SmartClub, 26 Foodmart, 110 Boston Health and Beauty dan 32 FMX). Selama tiga bulan tersebut MPPA menutup 1 Hypermart, 1 Foodmart, 2 Boston Health and Beauty, dan 14 FMX.

