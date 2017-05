\Wall Street Dibuka Menguat Pascarapat The Fed \

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS), Wall Street, dibuka menguat sehari setelah The Federal Reserve memutuskan untuk tidak menaikkan tingkat suku bunga mereka. Selain itu, The Fed juga menyatakan keyakinannya pada kekuatan ekonomi Amerika.

Dalam sebuah pernyataan bullish, bank sentral menekankan kekuatan pasar tenaga kerja dan mengatakan bahwa belanja konsumen terus solid, investasi bisnis telah menguat, dan inflasi berjalan mendekati targetnya.

Saham bank yang mendapat keuntungan dalam kenaikan suku bunga dibuka lebih tinggi pada awal perdagangan. Bank of America (BAC.N), JPMorgan (JPM.N), dan Citigroup (CN) naik sekira 0,5%.

Indeks Dow Jones naik 51 poin atau 0,24% dengan 17.818 saham diperdagangkan. Indeks S&P 500 naik 6,25 poin atau 0,26% dengan 106.841 saham diperdagangkan dan Nasdaq 100 naik 18,5 poin atau 0,33%, dengan 21.796 saham diperdagangkan.

Penghasilan perusahaan S&P 500 pada umumnya mencapai ekspektasi di atas para analis dan mendorong indeks patokan ke tingkat tertinggi. Laba kuartal pertama di perusahaan S&P 500 diperkirakan meningkat 14,2% dan menjadi pertumbuhan terkuat sejak 2011.

Sentimen juga datang dari Eropa karena adanya tanda-tanda Emmanuel Macron tengah menuju kemenangan dalam Pemilihan Presiden Prancis serta laporan pendapatan yang kuat dari perusahaan AS.