\Soal Cantrang, Menteri Susi: Sulit untuk Selesaikan Persoalan yang Absurd\

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta agar persoalan cantrang tidak dibawa ke ranah politik. Pasalnya, aturan pelarangan cantrang ini dibuat demi sektor kelautan di Indonesia dalam jangka panjang.

"Policy ini sangat bagus karena untuk kemaslahatan bangsa. Kalau tidak, nanti 2019 tetap begini," kata Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Susi pun meminta agar kritikan yang ditujukan pada program ini harus berdasarkan data. Pasalnya, data ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan terkait kesejahteraan nelayan yang dikritik.

"Kalau kita hanya memikirkan persoalannya saja, tak diberi kesempatan untuk itu, give name, address, number, nama kapal, kita akan datangi. Tapi kalau dikatakan 100 ribu orang menganggur, 15 juta nelayan enggak kerja, kita sulit bicara dan sulit menyelesaikan persoalan kalau itu absurd," ungkapnya.

Persoalan ini pun diharapkan tidak dibawa pada konflik kepentingan. Susi pun mengajak agar setiap pihak dapat bekerja sama menyelesaikan persoalan ini.

"Bahkan pejabat bilang harus ganti freezer, ya enggak sama, freezer ya freezer. Kita ingin membuat perikanan Indonesia kembali seperti dulu lagi. Kemudian terus menerus ada. Tidak habis. Kami menyelesaikan persoalan kalau isinya hanya sekadar siapa yang paling baik dalam memfasilitasi ke hal yang mendistorsi, ya sayang," ungkap Susi.

Untuk itu, Susi sangat berharap kritikan yang diberikan berdasarkan data. Terutama data nelayan yang dianggap dirugikan pada kebijakan pelarangan penggunaan cantrang ini.

"Masih untung kalau ikannya masih ada. Ini harus jelas, bank mana, siapa, nama , alamat, give it to us. Manusia bernama, itu saja," tutupnya.