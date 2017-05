\Inilah Sejumlah 'PR' dalam Reforma Agraria\

JAKARTA - Program reforma agraria hingga saat ini masih terus dirampungkan oleh pemerintah. Pada program ini, terdapat beberapa fokus dari pemerintah seperti redistribusi aset hingga legalisasi tanah.

Program ini pada dasarnya bukanlah program baru. Program reforma agraria telah menjadi fokus sejak pemerintahan orde lama.

Pada program ini, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah legalisasi tanah.

"Pemerintah juga harus menetapkan kriteria tanah yang berhak mendapatkan sertifikat. Lalu harus ada sinkronisasi data antar-kementerian atau institusi yang saling berkaitan," ungkap Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, Kamis (4/5/2017).

