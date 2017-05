\Harga Minyak Dunia Anjlok Tertekan Naiknya Produksi AS\

NEW YORK - Harga minyak dunia anjlok pada Kamis (Jumat pagi WIB). Turunnya harga minyak karena kekhawatiran tentang kelebihan pasokan mengurangi sentimen para investor.



Berdasarkan laporan Badan Informasi Energi AS (EIA), produksi minyak mentah AS meningkat sebesar 28.000 barel menjadi 9,293 juta barel per hari. Sementara itu, persediaan minyak AS turun 930.000 barel pada pekan lalu, jauh lebih sedikit dari perkiraan para analis, menurut EIA.



Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) juga dalam fokus, yang diperkirakan akan memutuskan untuk memperpanjang kesepakatan pengurangan produksi hingga ke paruh kedua tahun ini, ketika mereka bertemu pada 25 Mei di Wina, Austria.



Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni, turun USD2,30 menjadi USD45,52 per barel di New York Mercantile Exchange.



Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Juli, jatuh USD2,41 menjadi ditutup pada USD48,38 per barel di London ICE Futures Exchange.

