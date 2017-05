\Duh, Harga Bawang Putih Naik 100% Jadi Rp50 Ribu per Kg\

BOJONEGORO – Menjelang bulan Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok di Bojonegoro Jawa Timur mulai merangkak naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada bawang putih dan cabai rawit yang mencapai 100%.

Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional kota Bojonegoro ini mulai merangkak naik. Harga yang kenaikan tertinggi terjadi pada bawang putih. Jika sebelumnya seharga Rp20 ribu hingga Rp25 ribu kini melonjak jadi Rp45 ribu hingga Rp50 ribu per kg.

Naiknya harga bawang putih tersebut sudah berlangsung sejak sepekan terakhir. Selain bawang, sejumlah harga kebutuhan dapur lain juga mengalami hal serupa. Misalnya harga cabai rawit merah sebelumnya Rp30 ribu kini menjadi Rp55 ribu per kg.

Cabai merah besar sebelumnya Rp30 ribu kini naik menjadi Rp40 ribu per kg. Sementara itu, cabai rawit hijau sebelumnya Rp20 ribu naik menjadi Rp25 ribu per kg. Harga bawang merah sebelumnya Rp20 ribu kini menjadi Rp25 ribu per kg.

Menurut para pedagang naiknya sejumlah bumbu dapur ini disebabkan berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah penghasil. "Kenaikan harga akan terus berlangsung hingga mendekati bulan Ramadan mendatang," kata Salah Satu Pedagang Sri Wahyuni.

(kmj)