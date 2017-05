\BUSINESS SHOT: Tarif Listrik 900 Va Tidak Naik, Hanya Subsidinya Dicabut!\

JAKARTA - Pencabutan subsidi bagi golongan 900 volt ampere (va) membuat tarif listrik tak lagi murah. Namun, PT PLN (Persero) menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik per 1 Mei 2017.

Tarif listrik rumah tangga mampu daya 900 volt ampere (va) memang mengalami penyesuaian, yakni pengurangan subsidi listrik secara bertahap tapi perlu ditekankan hanya untuk pelanggan mampu saja.

Sedangkan untuk rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 va sesuai Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin tetap diberikan subsidi yakni hanya dengan membayar tarif sebesar Rp605 per kWh.

Berdasarkan Permen ESDM 28-2016, tarif listrik Rumah Tangga Mampu (RTM) 900 va per 1 Januari 2017 sebesar Rp791 per kWh menjadi Rp1.034 per kWh pada 1 Maret 2017. Lalu, pada 1 Mei 2017 berubah lagi dari Rp1.034 per kWh menjadi Rp1.352 per kWH.

Menurut Menteri ESDM Ignasius Jonan, penyesuaian tarif 900 va ini sudah selesai. Pelanggan 900 va tanpa subsidi dikenakan tarif Rp1.352 per kWH. Dirinya memastikan tidak akan ada kenaikan hingga Juni 2017.

"Sampai sejauh ini, sampai Juni tarif listrik (900 va) enggak ada yang naik," tegasnya dalam acara Rakornas Kemaritiman 2017, di Gedung Sasana Kriya, TMII, Jakarta, Kamis 5 Mei 2017.

Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dibuat agar pemberian subsidi listrik lebih terarah sehingga dapat mendukung pemerataan rasio elektrifikasi di Indonesia.

“Pelanggan rumah tangga yang disubsidi, yaitu seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 va sejumlah 23 juta pelanggan ditambah pelanggan rumah tangga daya 900 VA miskin dan tidak mampu sebanyak 4,1 juta, sehingga total keseluruhan menjadi sekira 27 juta pelanggan, jadi tidak benar jika subsidi kepada masyarakat miskin dihilangkan,” ujar Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengatakan, pencabutan subsidi listrik rumah tangga 900 va adalah demi keadilan karena selama ini penerima manfaat tersebut lebih banyak dari golongan ekonomi mampu.

"Banyak sekarang rumah yang sebenarnya mampu, tapi mereka juga pakai listrik subsidi, ada rumah mampu ternyata tempat dia pakai listrik subsidi meterannya, sehingga semuanya di bawah 60 volt. Jadi untuk lebih adillah, betul-betul subsidi kepada orang yang membutuhkan," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 2 Mei 2017.

Dengan pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran ini, pemerintah dapat menghemat anggaran sekira Rp22 triliun per tahun. Dana penghematan ini diharapkan dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan infratruktur listrik dan melayani 10 juta masyarakat yang belum menikmati listrik.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran bagi golongan pelanggan rumah tangga daya 900 va PT PLN (Persero) mulai 1 Januari 2017.

Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No.30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, bahwa dana subsidi yang disediakan pemerintah hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI tanggal 22 September 2016, telah disepakati penerapannya bahwa subsidi listrik tidak diberikan bagi rumah tangga daya 900 VA yang ekonominya mampu.

Mengacu kepada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Khusus yang ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui Keputusan Menteri Sosial No. 32/HUK/2016, hanya ada 4,1 juta rumah tangga rumah tangga miskin dan tidak mampu.

Terhadap 4,1 juta rumah tangga inilah subsidi listrik diberikan melalui tarif bersubsidi. Sedangkan bagi rumah tangga daya 900 vamampu lainnya, yaitu rumah tangga daya 900 va yang tidak tercakup dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin tersebut, tidak lagi diberikan tarif bersubsidi.

Rumah tangga mampu daya 900 va ini berjumlah sekira 19 juta pelanggan. Sebagai konsekuensi, tidak lagi diberikan subsidi, maka golongan tarif 900 va masyarakat mampu ini akan diberlakukan kenaikan bertahap setiap dua bulan, tahap pertama pada 1 Januari, tahap kedua 1 Maret, dan tahap terakhir 1 Mei 2017.

Selanjutnya, mulai 1 Juli 2017, mengikuti mekanisme tarif adjustment. Sedangkan rumah tangga 450 va seluruhnya masih diberikan tarif bersubsidi. Pemerintah tetap memberikan subsidi pada UMKM, bisnis kecil, industri kecil, dan peruntukan sosial.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran rumah tangga 900 va ini, maka telah dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Posko Pusat Dalam Rangka Pelaksanaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Posko Pengaduan Pusat).

Posko Pengaduan Pusat ini berada di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jl. HR Rasuna Said Blok X2, Kav 07 dan 08, Kuningan, Jakarta Selatan. Posko Pengaduan Pusat bertugas untuk menindaklanjuti penanganan pengaduan masyarakat terkait penerapan subsidi listrik tepat sasaran rumah tangga 900 va.

Bagi masyarakat yang miskin dan tidak mampu, jika tidak mendapat subsidi listrik melalui tarif bersubsidi dapat menyampaikan pengaduannya kepada pemerintah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No.29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga, masyarakat miskin dan tidak mampu diberikan hak untuk menyampaikan pengaduan terkait kepesertaan penerima subsidi listrik.

Pengaduan tersebut disalurkan melalui kantor desa/kelurahan masyarakat tersebut tinggal. Formulir pengaduan telah disediakan di kantor desa/kelurahan untuk dapat diisi oleh masyarakat yang ingin mengadu. Oleh petugas desa/kelurahan, pengaduan tersebut akan direkap dan diteruskan ke tingkat kecamatan.

Kemudian oleh petugas kecamatan, yang kantornya telah memiliki fasilitas internet akan diteruskan secara online ke Posko Pengaduan Pusat. Apabila tidak terdapat fasilitas internet di kecamatan tersebut, maka diteruskan ke tingkat kabupaten/kota, untuk dapat diteruskan secara online ke Posko Pengaduan Pusat.