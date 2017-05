\BUSINESS HITS: Hindari Bank Sakit, Regulator Harus Terapkan Bail-In \

JAKARTA – Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK).

Beleid ini diharapkan bisa menjadi bantalan ketika krisis keuangan kembali terjadi. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, dengan adanya UU PPKSK, Indonesia tidak akan lagi mengalami kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sebab, dalam UU menekankan pentingnya proses bail-in atau penyelesaian dari pihak internal dalam penyelamatan bank bermasalah.

Baca Selengkapnya: Agar Kasus BLBI Tak Terulang, Solusinya Bail-In atau Bail-Out?