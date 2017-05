\Jokowi Kumpulkan Menteri, Bahas KTT 'Jalur Sutera' di China\

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Jumat (5/5/2017), mengumpulkan para menteri di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat. Pertemuan ini dilakukan setelah Jokowi menghadiri pembukaan musyawarah kerja nasional dan Halaqoh Ekonomi Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin Tahun 2017.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, pertemuan ini membahas Konferensi Tingkat Tinggi One Belt, One Road di Beijing. Adapun yang dimaksud dengan One Belt One Road adalah jalur ekonomi dan perdagangan dari China melalui jalur laut dan darat hingga kepada berbagai negara.

"Ini salah satu program infrastruktur terbesar di dunia dan yang ngumpul di situ ada 29 kepala negara yang hadir termasuk tujuh dari ASEAN dan 12 dari Eropa, kepala dari Bank Dunia, kepala dari IMF, Sekjen PBB juga akan hadir," kata Thomas Lembong di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/5/2017).

Konferensi ini adalah konferensi terbesar di dunia pada sektor infrastruktur. Tak hanya itu, konferensi ini juga merupakan yang terpenting pada bidang kerjasama ekonomi internasional.

"Kita tadi membicarakan bagaimana kita memanfatkan agar bermanfaat bagi Indonesia. Ini kan 12 kepala negara di Eropa. Ini kan juga banyak investor dari segi infrastuktur yang hadir di situ," ungkapnya.

Indonesia pun telah ikut berpartisipasi dalam program 'Jalur Sutera' ini. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia.

"Memang tema utamanya itu infrastruktur. Ini kan memang bagaimana kita menyinergiskan program internasional ini. Ini namanya One Belt One Road dengan program-program infrastruktur di Indonesia," tutup Thomas.