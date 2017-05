\BUSINESS HITS: Kikis Kerugian Uang Negara, Kasus BLBI Harus Tuntas!\

JAKARTA – Kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini berencana meminta keterangan pemegang saham Bank Dagang Negera Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI.

Kembalinya kasus BLBI ke permukaan diduga untuk memperkecil kerugian negara. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini masih terdapat 22 obligor atau pihak yang masih memiliki kewajiban untuk membayar utang ke negara.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat, ada kerugian negara yang harus dikejar oleh pemerintah. Bisa jadi kerugian semakin besar bila KPK tidak segera merampungkan kasus yang sudah berlarut-larut ini.

