\Data Ketenagakerjaan Positif, Dolar Amerika Malah Keok\

JAKARTA - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Jumat waktu Amerika atau Sabtu (6/5/2017). Pelemahan ini terjadi di tengah positifnya laporan ketenagakerjaan AS yang baru saja dirilis.

Departemen Tenaga Kerja AS mencatat, total pekerjaan non pertanian AS meningkat sebesar 211.000 pada April lalu. Adapun tingkat pengangguran berada pada level 4,4%

Pada April lalu, rata-rata penghasilan per jam untuk semua karyawan pada penggajian non pertanian swasta naik 7,0 sen menjadi USD26,19. Sepanjang tahun, rata-rata penghasilan per jam meningkat 65 sen atau 2,5%. Para investor pun telah menunggu laporan ketenagakerjaan pada bulan April setelah sempat mengalami penurunan pada bulan Maret lalu.

Awal pekan ini, the Fed memutuskan untuk membiarkan suku bunga acuannya tidak berubah karena bank sentral menunggu lebih banyak data untuk menilai prospek ekonomi AS. Para analis mengatakan data ketenagakerjaan yang positif mendorong ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga pada Juni.

Namun, data ini tidak berdampak positif pada nilai tukar Dolar AS. Pada akhir perdagangan pekan ini,nilai tukar Dolar AS terhadap Euro melemah dari USD1,0978 menjadi USD1,0988. Adapun terhadap Poundsterling Inggris juga melemah menjadi USD1,2963 dari USD1,2916 pada sesi sebelumnya. Sementara itu, nilai tukar Dolar AS terhadap Dolar Australia juga melemah menjadi USD0,7413 dari sebelumnya USD0,7399. (ded)