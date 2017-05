\Mau Pelihara Hewan Ini? Rencanakan Keuangan karena Biayanya Besar\

MEMELIHARA hewan peliharaan berarti berkomitmen untuk memberikan cinta dan kebutuhan hidupnya. Ini artinya, pemilik wajib menyisihkan waktu maupun penghasilan untuk si hewan peliharaan.

Pemilik harus membuang sifat egois untuk kelangsungan hidup peliharaannya. Misalnya pemilik ingin beli tas baru karena ada diskon besar, tapi di saat yang sama hewan peliharaan sakit dan harus dibawa ke dokter hewan. Karena menyangkut nyawa hewan peliharaan, sebagai pemilik tentu harus ikhlas tidak membeli tas baru.

Kalau tidak punya waktu, sebaiknya jangan pelihara. Begitupun kalau tidak punya uang atau tidak rela menyisihkan uang untuk mereka. Ya, memelihara hewan memang butuh biaya. Kira-kira hewan peliharaan apa yang butuh biaya besar saat merawatnya?

Anjing

Sebisa mungkin adopsilah anak anjing, jangan membelinya. Masih banyak anak anjing telantar yang butuh kasih sayang dibandingkan membeli di pet shop dan harus mengeluarkan uang jutaan rupiah.

Berapa kira-kira yang harus dikeluarkan untuk perawatan anjing dalam sebulan?

Makanan

Makanan anjing kualitas premium seperti Oven Baked atau Science Diet kira-kira Rp500.000 per sak. Sedangkan kualitas sedang seperti pedigree/alpo ada di kisaran harga Rp250.000 per sak.

Satu sak bisa habis 1-2 bulan tergantung usia, bobot, dan jenis anjing. Kalau anjing yang dipelihara berbadan besar seperti jenis Golden Retriever, dalam sebulan bisa habis dua sak.

Vaksin

Biaya vaksin tahunan berksisar di angka Rp150.000-Rp350.000. Kalau hewan peliharaan masih kecil, justru lebih butuh vaksin supaya tidak sakit-sakitan. Berikut anjurannya:

Usia 6-8 minggu vaksin EURICAN 4atau VANGUARD Plus CPV / Vanguard Plus 5/L / Vanguard Plus 5/CV-L*

Usia 10-12 minggu vaksin EURICAN 6atau Vanguard Plus 5/L / Vanguard Plus 5/CV-L

Usia 16 minggu vaksin EURICAN 7atau Vanguard Plus 5/L / Vanguard Plus 5/CV-L

Usia 1 tahun vaksin EURICAN 7 atau DEFENSOR 3

*merek vaksin

Setelah empat kali vaksin, anjing hanya butuh vaksin satu kali dalam setahun.

Grooming

Anjing berbulu panjang membutuhkan perawatan ekstra. Kamu harus menyisirnya setiap hari supaya tidak kusut. Kemudian anjing harus dikeramas dan dipotong bulunya.

Biaya full grooming yang meliputi mandi, sikat bulu, potong bulu, pengeringan, pembersihan telinga, pemotongan kuku, dan potong bulu berkisar Rp50.000-Rp150.000.

Obat dan vitamin

Supaya tampilan anjing sehat dan terawat, anjing perlu diberi vitamin. Perawatan dan pengobatan Tambahan seperti suntik obat kutu dan jamur, vitamin bulu dan kulit seharga Rp100.000 – Rp200.000.

Kucing

Biaya pemeliharaan kucing mungkin akan jauh melambung melampaui harga belinya. Terutama bagi mereka yang memiliki kucing ras. Kucing juga harus sangat diperhatikan kebersihannya. Karena jika tidak, dapat menjadi penyebar virus tokso.

Berapa kira-kira yang harus dikeluarkan untuk perawatan kucing dalam sebulan?

Makanan

Makanan kucing standar harganya Rp30.000 ribu per 450 gr, Rp75.000 per 1,3 kg, dan kira-kira Rp 130 ribu per 3kg. Ada merek yang lebih murah dengan harga Rp30 ribu/kg.

Vaksin

Kucing biasanya divaksin tiga kali per tahun. Harga sekali vaksin ada dikisaran Rp150 ribu. Kucing juga wajib diberi obat cacing setiap tiga bulan sekali yang harganya Rp10.000-Rp20.000.

Kalau tidak ingin kucing berkembang biak, kucing harus dibikin steril. Karena semakin banyak anak kucing, semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Untuk sterilkan kucing di dokter hewan, biayanya sekitar Rp200.000-Rp250.000.

Grooming

Sebenarnya pemilik bisa melakukan grooming sendiri di rumah dengan membeli sampo khusus kutu. Cuma kucing identik takut air dan suka kabur ketika dipotongi kukunya. Mengejar-ngejar si meong untuk grooming sudah cukup membuang tenaga. Tapi kalau harus membawanya ke salon, harus keluar paling sedikit Rp50.000.

Suplemen dan vitamin

Suplemen dan vitamin ada bermacam-macam jenisnya. Ada yang untuk melebatkan bulu, memperkuat daya tahan tubuh. Ada juga obat anti kutu dan anti-jamur. Semua suplemen dan obat ini berkisar Rp30.000-Rp125.000 tergantung merek.

Ikan

Memelihara ikan cupang atau mas koki di aquarium bisa dibilang cukup terjangkau. Ikan seperti ini bisa makan dari tanaman aquarium atau jentik. Salah satu ikan yang biaya perawatannya mahal adalah ikan koi.

Untuk memelihara koi, kamu harus menyiapkan kolam khusus yang sesuai dengan habitat koi. Sisi kolam tidak boleh kasar karena koi senang menggesek-gesekan tubuh. Ketika sisiknya rusak karena permukaan kasar, tentu koi jadi tidak indah dipandang. Selain itu biaya apa saja yang harus dikeluarkan?

Makanan

Pakan koi biasanya dibedakan dari manfaatnya. Ada yang berguna supaya ikan koi cepat tumbuh hingga berukuran jumbo, ada yang untuk mencerahkan dan mempertajam warna sisik, dan untuk daya tahan tubuh.

Harganya pun tergantung kualitas dan merek. Merek Sankoi Wheat Germ 1 kg berkisar Rp50.000 dan Rp60.000 untuk jenis spirulina. Sedangkan untuk merek Nozomi Profesional dengan ukuran 1 kg harganya senilai Rp210.000 dan Rp720.000 untuk ukuran 4 kg.

Vitamin

Vitamin pada koi biasanya dicampurkan ke pakan atau air. Pemberian vitamin berguna untuk memperkuat daya tahan tubuh koi, menjaga sistem pencernaan, dan menjaga warna koi. Harga vitamin per 1 liter mulai dari Rp50.000

Burung

Burung dipelihara karena keindahan suara dan bulunya. Sampai saat ini kontes-kontes burung berkicau tidak kehilang peminatnya. Berapa kira-kira yang harus dikeluarkan kalau memelihara burung?

Makanan

Burung bisa diberi makan buah-buahan, kroto, ulat, atau jangkrik tergantung jenis burungnya. Yang paling mahal adalah kroto karena perkilonya bisa mencapai Rp190.000-Rp300.000. Sedangkan harga ulat kandang cukup terjangkau, yakni Rp60.000/kg.

Vitamin

Sumplemen untuk burung dikemas dalam wadah seperti obat tetes mata. Untuk ukuran 25ml, harganya senilai Rp12.000-Rp15.000. Biasanya suplemen ini menjanjikan supaya suara burung indah, bulu cerah, dan meningkatkan stamina terutama bagi burung kontes.