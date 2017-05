\BUSINESS HITS: Harga Minyak Dunia Naik 1,5%\

JAKARTA - Harga minyak dunia ini berhasil mengalami kenaikan karena adanya jaminan dari Arab Saudi bahwa Rusia akan tetap melakukan pemangkasan terhadap produksi minyak. Tercatat, harga minyak dunia berhasil mengalami kenaikan hingga 1,5%.

Melansir Reuters, Sabtu (6/5/2017), harga minyak Brent naik 72 sen atau sebesar 1,5% menjadi USD49,10 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) juga mengalami kenaikan 70 sen atau sebesar 1,5% menjadi USD46,22 per barel.

Hanya saja, harga minyak mentah sempat anjlok pada perdagangan kamis lalu. Tercatat, harga minyak mentah WTI sempat jatuh ke level USD43,7.

