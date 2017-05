\Ekonomi Tumbuh 5,01% Dinilai Belum Merata, Ini Buktinya\

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat mencapai 5,01% pada kuartal I-2017 lalu. Angka pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun lalu sebesar 4,92%.

Hanya saja, tingginya pertumbuhan ekonomi ini dianggap tidak dirasakan secara merata di Indonesia. Daerah-daerah pun masih belum merasakan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 5% ini.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, tidak meratanya pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang mengalami penurunan. Bahkan, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) penyerapan tenaga kerja di Indonesia turun 40,66% secara year on year (yoy).

"Soal pemerataan belum terlihat. Indikatornya ada di penyerapan tenaga kerja yang menurun. Berdasar data BKPM realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia di tiga bulan pertama di tahun ini hanya mencapai 194.134 orang. Angka itu turun 40,66% year on year," kata Bhima kepada Okezone.

Penurunan penyerapan tenaga kerja ini pun dapat berdampak pada meningkatnya ketimpangan pendapatan. Untuk itu, hal ini menjadi salah satu pekerjaan rumah utama dari pemerintah.

"Kalau penyerapan tenaga kerja turun maka angka ketimpangan berdasarkan pendapatan berpotensi naik," jelasnya.

Pemerintah pun diharapkan dapat berupaya lebih keras agar ekonomi bisa tumbuh lebih merata. Dengan begitu, fokus berikutnya bukan hanya mencapai target pertumbuhan namun juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada berbagai daerah.

"Sebenarnya tumbuh 5% asalkan ekonomi lebih merata justru lebih baik. Ini butuh kerja keras setiap kementerian terutama dalam merealisasikan program pemerataan dan penciptaan lapangan kerja," tutupnya.