\Harga Cabai hingga Daging Naik Jelang Puasa, Ini Daftarnya!\

JAKARTA - Jelang bulan puasa, harga mayoritas komoditas pangan hari ini mengalami kenaikan harga. Namun, tak sedikit ada yang turun harga.

Tercatat, harga cabai merah keriting naik Rp119 menjadi Rp34.952 per kg dan cabai rawit merah harga naik Rp528 menjadi Rp70.095 per kg. Harga daging sapi has naik Rp555 menjadi Rp123.333 per kg. Harga daging sapi murni naik Rp1.130 menjadi Rp116.315 per kg.

Demikian berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikutip dari laman Info Pangan Jakarta, Minggu (7/5/2017).

Berikut adalah daftar harga-harga kebutuhan bahan pokok lainnya yang berlaku di Jakarta:

- Beras IR.I (IR 64) harga turun Rp34 menjadi Rp11.447 per kg

- Beras IR.II (Ramos) harga turun Rp44 menjadi Rp10.563 per kg

- Beras IR. III (IR 64) harga naik Rp71 menjadi Rp9.721 per kg

- Minyak Goreng (Kuning/ Curah) harga naik Rp50 menjadi Rp13.000 per kg

- Cabai Merah Besar (TW) harga turun Rp457 menjadi Rp38.809 per kg

- Cabai Rawit Hijau harga naik Rp1.913 menjadi Rp41.33 per kg

- Bawang Merah harga naik Rp443 menjadi Rp36.000 per kg

- Bawang Putih harga turun Rp3.404 menjadi Rp52.428 per kg

- Ayam Broiler/Ras harga naik Rp284 menjadi Rp31.904 per kg

- Telur Ayam/Ras harga naik Rp186 menjadi Rp20.238 per kg