\Duh, Tiba-Tiba Harga Bawang Putih di Daerah Ini Meroket\

NUNUKAN - Pedagang kebutuhan pokok sehari-hari di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara membenarkan, harga bawang putih terus melonjak menjelang bulan suci Ramadan 1438 Hijriyah.

Herlina, pedagang kebutuhan pokok sehari-hari di Pasar Inhutani Kabupaten Nunukan, Minggu kenaikan harga bawang putih berlangsung bertahap sejak sebulan lalu.

Awalnya, kata dia, harga stagnan pada kisaran Rp28.000 per kg lalu naik menjadi Rp30.000 per kg. Kemudian naik lagi dalam jangka waktu tak lama menjadi Rp35.000 per kg.

Memasuki akhir April 2017, harga bawang putih naik lagi menjadi Rp40.000 per kg dan sekarang pada kisaran Rp45.000 per kg, sebut Herlina.

Ia mengatakan, kenaikan harga spontan terjadi karena faktor tingginya harga pada distributor di Makassar, Sulsel akhir-akhir ini. Oleh karena itu, pedagang di Kabupaten Nunukan juga dengan terpaksa menaikkan harga.

"Memang harga di Makassar (Sulsel) yang naik terus. Jadi kami juga pedagang di Kabupaten Nunukan ini terpaksa naikkan sesuai perkembangan harga," kata ibu rumah tangga ini.

Herlina menambahkan, kenaikan harga bukan karena faktor kurangnya stok bawang putih. Sebab, akhir-akhir ini pasokan dari Sulsel tetap lancar dengan jumlah besar.