\ BUSINESS HITS: Duh, Harga Cabai Mahal Lagi\

JAKARTA - Jelang bulan puasa, harga mayoritas komoditas pangan hari ini mengalami kenaikan harga. Namun, tak sedikit ada yang turun harga.

Tercatat, harga cabai merah keriting naik Rp119 menjadi Rp34.952 per kg dan cabai rawit merah harga naik Rp528 menjadi Rp70.095 per kg. Harga daging sapi has naik Rp555 menjadi Rp123.333 per kg. Harga daging sapi murni naik Rp1.130 menjadi Rp116.315 per kg.

Demikian berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikutip dari laman Info Pangan Jakarta, Minggu (7/5/2017).

Baca Selengkapnya: Harga Cabai hingga Daging Naik Jelang Puasa, Ini Daftarnya!