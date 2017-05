\Libas Dolar AS, Rupiah Menguat ke Level Rp13.295/USD\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada penutupan perdagangan Senin (8/5/2017) sore. Rupiah pun berhasil ke level Rp13.200-an per USD.

Dilansir Bloomberg Dollar Index, Senin (8/5/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 35 poin atau 0,26% ke Rp13.295 per USD. Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.292 hingga Rp13.338 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah menguat 13 poin atau 0,10% menjadi Rp13.312 per USD. Dalam pergerakan harian Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.297 hingga Rp13.331 per USD.

Dalam kurs tengah Bank Indonesia (BI), Rupiah menguat ke level Rp13.324 per USD dengan kurs jual Rp13.391 per USD dan kurs beli Rp13.257 per USD.