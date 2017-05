\Wall Street Mixed Sambut Kemenangan Emmanuel Macron sebagai Presiden Prancis\

NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka bergerak dua arah pada pembukaan perdagangan Senin waktu New York. Sentimen hasil pilpres Prancis menjadi penggerak Wall Street.

Melansir Reuters, Senin (8/5/2017), saat ini investor tengah mencari katalis baru menyusul kemenangan Emmanuel Macron sebagai Presiden Prancis yang baru. Kemenangan Macron ini di luar ekspektasi banyak pihak.

Tercatat, indeks Dow Jones Industrial Average turun 11,38 poin atau 0,05% ke 20.995,56, indeks S&P 500 naik 0,23 poin atau 0,01% ke 2.339,52 dan indeks Nasdaq naik 0,21 poin ke 6.100,97.

Seperti yang diketahui, pemilihan presiden Prancis putaran kedua akhirnya berakhir. Berdasarkan exit poll sejauh ini, rakyat Prancis memilih Emmanuel Macron sebagai presiden mereka yang baru.

Pertarungan Emmanuel Macron dan Marine Le Pen terbilang sengit mengingat keduanya bertolak belakang terkait beragam kebijakan, termasuk mengenai Uni Eropa. Namun pada Minggu 7 Mei 2017, Le Pen akhirnya mengakui kekalahannya dengan quick count yang memenangkan Macron yang meraih 66% suara.

Pada pidato kekalahannya, Le Pen memiliki dua agenda penting terkait status partainya, Partai Front National. Pertama, ia memandang partainya itu perlu mengalami perubahan agar sesuai dengan ekspektasi rakyat Prancis. Kedua, Le Pen menyatakan, partainya merupakan pihak oposisi dari pemerintah Presiden-terpilih Macron.

Kemenangan Macron juga disambut dengan hangat oleh para pendukungnya dan para pemimpin dunia. Akun Twitter milik Macron dipenuhi dengan ucapan selamat dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump hingga Perdana Menteri Australia.