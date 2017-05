\Menko Luhut: Konferensi Pelabuhan Dunia di Bali Tingkatkan Investasi\

JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan melihat ada peluang investasi dan keuntungan dari penyelenggaraan konferensi pelabuhan se-dunia yang digelar di Nusa Dua Bali pekan depan.

“(Konferensi IAPH) bisa saja mendatangkan investasi," ujar Luhut di Jakarta, Senin (8/5/2017).

Luhut menambahkan, sekarang Presiden Jokowi mendorong investasi dari swasta bukan hanya BUMN. Jadi ada untungnya konferensi pelabuhan se-dunia dilaksanakan di Indonesia.

“Delegasi dari Indonesia harus memanfaatkan acara ini untuk meng-update isu terkini seputar kepelabuhanan, membangun jaringan dan menggali potensi bisnis dari para peserta negara lain," imbuh Luhut.

Salah satu yang akan menjadi showcase dalam acara The 30th IAPH World Coference 2017 adalah New Priok Terminal. Nantinya, peserta akan diajak mengunjungi New Priok Terminal Project di Jakarta sebelum mengikuti konferensi di Bali.

“Pelabuhan kita sudah memiliki fasilitas yang baik. Itu semua dapat disampaikan kepada para peserta konferensi IAPH di Bali, jangan lupa bisnisnya juga dicari disitu,” lebih lanjut Luhut menjelaskan.

Sesuai dengan lini bisnisnya, Pelindo II (IPC) ditunjuk sebagai ketua penyelenggara Konferensi Pelabuhan terbesar dunia yang ke-30.

“Tema konferensi kali ini, ‘Enabling Trade Energizing The World’ dengan Salah satu sesi utama mengenai Transformasi Maritim Indonesia,” ujar Direktur Utama PT Pelindo II (IPC) Elvyn G Masassya.

Pelindo II memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan logistik dan pelabuhan yang terbaik dan berkualitas. Dan momentum IAPH merupakan peluang bagi kami untuk menunjukkan kesiapan tersebut.

Salah satu bentuk kesiapan IPC menurut Elvyn adalah dengan membangun proyek-proyek strategis. Tiga di antaranya Inland Waterways Cikarang-Bekasi Laut (CBL), pengembangan Pelabuhan Sorong (Papua Barat) dan Pelabuhan Kijing (Kalimantan Barat).

“Ketiga proyek strategis tersebut diharapkan dapat meningkatkan port connectivity. Berbagai proyek strategis ini akan kami sampaikan di forum IAPH," jelasnya.

Elvyn dalam kesempatan yang sama juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari BUMN lainnya dalam menyelenggarakan event bergengsi ini.

"Konferensi IAPH tidak hanya menjadi ajang untuk menunjukkan keberhasilan Indonesia di sektor maritim tetapi juga menunjukkan sinergi BUMN. IPC mendapatkan dukungan BUMN lainnya seperti PP, BRI, Mandiri, dan BNI,” tutupnya.