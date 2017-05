\Skema Gross Split Blok ONWJ Jadi Contoh 8 Blok Terminasi 2018\

JAKARTA - Skema bagi hasil gross split mulai diterapkan pemerintah pada kontrak baru blok migas ataupun lapangan yang kontraknya sudah habis dan akan diteruskan. Salah satu blok yang sudah menjalankan Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang dikelola Pertamina Hulu Energi (PHE).

Pengelolaan Blok ONWJ ini pun akan dijadikan contoh oleh pemerintah yang akan diterapkan skemanya pada 8 blok terminasi yang akan habis kontrak pada 2018. Kedelapan blok tersebut yakni Blok Ogan Komering, Blok Sanga-Sanga, Blok Tuban, Blok Tengah, Blok South East Sumatera, Blok East Kalimantan, Blok NSO, dan Blok B.

"Detail semuanya ONWJ sudah. Setelah ini selesai itu kita copy inves ke 8 WK. Itu (Blok ONWJ) jadi role model-nya," tutur Wamen ESDM Arcandra Tahar di Kantor SKK Migas, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Arcandra menambahkan, proses skema gross split terhadap 8 wilayah kerja (WK) ini akan diselsaikan dalam minggu ini.

Sementara itu, terkait dengan split yang diajukan PHE dalam revesi skema gross split di Blok ONWJ, Arcandra mengatakan bahwa sudah disesuaikan dalam aturan yakni maksimum bagi hasil sebesar 5%.

"At least saya belum terima yang diajukan berapa, belum. Tapi detailnya sudah selesai. Detailnya misal hitung TKDN gimana caranya, hitung split-split lainnya. Pertamina tinggal bilang pemerintah keekonomian kurang, pemerintah tinggal lihat, oh iya kita tambah maksimum 5%. Jadi ikuti aja Permennya," tuturnya.