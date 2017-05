\Mendag Akui Tak Punya Data soal Impor Bawang Putih\

JAKARTA - Menjelang Ramadan 2017 rata-rata harga bahan pokok melambung tinggi di pasar. Salah satunya bawang putih yang melonjak sekitar Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram (kg) di tingkat konsumen. Padahal harga normal bawang putih seharusnya Rp35.000 per kg.

Mengenai hal ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan, penyebab harga tinggi di pasar karena selama ini importir bawang putih masih dibebaskan mengimpor sendiri. Sehingga pihaknya tidak memiliki data mengenai jumlah impor bawang putih per tahun.

"Tuhan yang tahu, berapa stoknya orang kami enggak tahu, enggak ada data, gudangnya enggak tahu, impornya enggak tahu," ungkapnya di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Menurutnya, harga bawang putih yang diimpor tidaklah tinggi. Harga impor dari China sebesar Rp20.000 per kg hingga Rp40.000 per kg dan dari India sebesar Rp15.000 per kg, hal inilah yang membuat dirinya heran harga di pasar saat ini sangat tinggi.

"Nah, sekarang kenapa ini terlambat, banyak alasannya, karena dia tidak pernah jujur, menahan, yang pasti pedagang itu sekarang ada, hanya harganya mahal. Sedangkan kebutuhan konsumsi per orang sekira 15 hingga 16 ribu ton per tahun itu untuk kepentingan sendiri," tukasnya.