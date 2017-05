\Investor Nantikan Katalis Baru, Wall Street Berakhir Flat\

NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat tipis karena para investor mencari katalis baru menyusul kemenangan Emmanuel Macron dalam pemilihan presiden Prancis.

Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 5,34 poin atau 0,03 % menjadi berakhir di 21.012,28 poin. Indeks S&P 500 naik tipis 0,09 poin atau kurang dari 0,01 % menjadi ditutup pada 2.399,38 poin, dan indeks komposit Nasdaq naik 1,90 poin atau 0,03 % menjadi 6.102,66 poin.

Menurut hasil keseluruhan yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri Prancis, Emmanuel Macron, seseorang yang memiliki pandangan politik moderat, meraih 65,68 % suara, menang telak atas pesaingnya dari kubu Front Nasional, Marine Le Pen, dalam pemilihan presiden Prancis

Dengan hasil tersebut membuat mantan menteri ekonomi berusia 39 tahun itu menjadi presiden kedelapan Republik Prancis, dan merupakan presiden Prancis termuda selama ini.

Para analis mengatakan hasil pemilihan presiden Prancis mengurangi ketidakpastian di pasar Eropa, dan akan mendorong ke arah perkembangan yang positif.

Dalam berita ekonomi AS, Presiden Federal Reserve St. Louis, James Bullard dan Presiden Fed Cleveland, Loretta Mester memberikan pernyataan sebelum bel pembukaan.

Menurut laporan media, Mester mengatakan bahwa bank sentral harus terus melanjutkan jalur menaikkan suku bunga secara bertahap untuk mencegah risiko "overheating" ekonomi AS.

Bullard, di sisi lain, mengatakan bahwa berlanjutnya permintaan kuat terhadap aset-aset yang aman seiring dengan pertumbuhan yang lamban di angkatan kerja AS akan menekan suku bunga AS di masa mendatang.

Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah minggu lalu, karena menunggu lebih banyak data untuk menilai prospek ekonomi AS. Namun para pembuat kebijakan The Fed mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga pada Juni.

Ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga pada Juni mencapai sebesar 87,7 %, menurut alat FedWatch CME Group pada Senin (8/5).

Dalam berita perusahaan, saham Kate Spade naik 8,31 % menjadi 18,38 dolar AS, setelah Coach Inc mengatakan akan membeli perusahaan tersebut seharga 2,4 miliar dolar AS.

Pekan lalu, ketiga indeks utama tersebut membukukan kenaikan didukung laporan-laporan laba perusahaan kuartal pertama dan data ekonomi yang kuat.

Indeks saham unggulan Dow naik 0,3 %, dan S&P 500 yang lebih luas naik 0,6 %, sementara indeks teknologi Nasdaq meningkat 0,9 %. S&P 500 dan Nasdaq ditutup pada rekor tertinggi.