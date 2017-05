\Naik 8%, Multifiling Mitra Kantongi Pendapatan Rp24,42 Miliar\

JAKARTA - Pendapatan PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (MFMI) mencapai Rp24,42 miliar hingga periode 31 Maret 2017 naik dibandingkan pendapatan Rp22,26 miliar di periode sama tahun sebelumnya.

Disebutkan dalam keterangan tertulis, laba usaha diraih Rp5,39 miliar dari laba usaha Rp4,76 miliar tahun sebelumnya dan laba sebelum pajak mencapai Rp5,58 miliar meningkat dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp4,87 miliar.

Meski beban pajak naik jadi Rp1,30 miliar dari Rp1,18 miliar, namun laba bersih naik menjadi Rp4,27 miliar atau Rp6 per saham dibandingkan laba bersih Rp3,68 miliar atau Rp5 per saham pada akhir Maret 2016. Total aset per 31 Maret 2017 mencapai Rp220,18 miliar naik dari total aset per 31 Desember 2016 yang Rp215,48 miliar.

Sebagai informasi, sepanjang tahun lalu perseroan berhasil membukukan pendapatan usaha menembus 12 digit dan meningkat 18,51% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp100,15 miliar. Layanan jasa manajemen kearsipan berkontribusi sebesar 67% terhadap total pendapatan.

Pertumbuhan pendapatan perseroan yang diikuti dengan peningkatan efisiensi pada beban operasional dan beban umum administrasi membuahkan peningkatan laba usaha menjadi Rp26,90 miliar atau naik 26,76% dibanding tahun lalu. Laba bersih tahun 2016 juga mencatatkan sebuah prestasi baru dengan peningkatan sebesar 27% dari tahun 2015 menjadi Rp20,91 miliar pada tahun 2016 atau terealisasi melampaui target sebesar 103,86%. Hal ini membuktikan keberhasilan MMI dalam mendorong peningkatan mutu layanan kearsipan serta merealisasikan agenda ekspansi gudang yang kini tersebar di 12 kota besar di Indonesia.

(kmj)