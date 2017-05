\WOW, Coach Akuisisi Kate Spade Seharga Rp32,4 Triliun\

JAKARTA – Perusahaan fesyen asal New York, Amerika Serikat Coach Inc mengakuisisi saingannya Kate Spade dengan nilai USD2,4 miliar atau setara Rp32,4 triliun (Rp13.500 per USD). Akuisisi ini bisa menggambarkan pasar barang premium kini mengalami penurunan penjualan.

Akuisisi ini bisa mendorong potensi besar bagi Coach. Mengingat Coach dan Kate Spade merupakan perusahaan yang terkenal dengan tas premium kelas atas. Bukan hanya tas, ada juga produk fesyen lain seperti pakaian dan sepatu perempuan.



"Ini adalah merek yang kuat dengan posisi yang jelas dan konsisten, dengan kepemimpinan dalam atribut modis, menyenangkan dan feminin, dan pangsa tumbuh dari kalangan milenium," kata CEO Coach Victor Luis, dilansir USA Today, Selasa (9/5/2017).

Luis mengakui, pihaknya memberikan kebebasan untuk Kate Spade dalam membuat desain dan pemasarannya sendiri. Hanya saja, Luis menilai Kate Spade terlalu bergantung dengan penjualan online dan grosir. Hal ini dinilai membuat penurunan kualitas merek sehingga Coach akan menguranginya.



Investor di kedua perusahaan tersebut menyambut baik kesepakatan tersebut. Coach membayar USD18,50 per saham untuk Kate Spade. Jumlah tersebut 27,5% lebih tinggi dari harga saham pada 27 Desember. Saham Kate Spade ditutup naik 8,3% atau USD1,41 menjadi USD18,38 pada perdagangan Senin.



Chief Financial Officer Kevin Wills mengatakan, akan menggelontorkan USD50 juta dalam waktu tiga tahun setelah menyelesaikan kesepakatan tersebut. Anggaran tersebut termasuk untuk optimalisasi rantai pasokan dan penghapusan biaya yang tumpang tindih. Coach memiliki 228 toko ritel dan 204 gerai di Amerika Utara, 522 lokasi pelatih internasional, dan 75 toko Stuart Weitzman.



Coach juga membuka peluang ekspansi global melalui pembukaan toko khusus Kate Spade. Secara global, Kate Spade memiliki 133 toko khusus, 82 gerai, dan 54 toko yang serupa dengan waralaba secara eksklusif di pasar luar negeri. Perusahaan membuka 52 lokasi baru pada 2016, yang membantu meningkatkan pendapatan bersih dan penjualan secara keseluruhan. Namun, penjualan di toko-toko yang dibuka setidaknya setahun turun 2,4% dalam periode 12 bulan yang berakhir 1 Oktober.

