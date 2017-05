\Ada 'Holdingisasi', Bos-Bos BUMN Mulai Berobat ke RS Pelat Merah\

JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamedika Indonesia Healtcare Corporation (IHC) Dany Amrul Ichdan menargetkan, kunjungan pegawai BUMN berobat ke rumah sakit anggota Holding RS BUMN meningkat 20%.

Sejak diresmikan pada akhir Maret 2017, penggabungan ‘holding’ RS BUMN dengan penunjukan RS Pertamedika sebagai induk pengelola, diharapkan dapat memenuhi layanan kesehatan baik untuk pegawai BUMN maupun masyarakat luas.

"Sudah terlihat dampaknya sebulan ini, direksi-direksi BUMN yang induknya tadinya berobat 'medical check up' tidak di RS BUMN, sekarang sudah berobat di RSPP. Targetnya sampai 6 bulan ke depan kenaikannya 15-20% jumlah kunjungan dari BUMN Grup," kata Dany pada pembukaan rakor Pertamedika IHC di Graha RSPP Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Ia menjelaskan, sejak sebulan Holding RS BUMN berjalan, sejumlah direksi seperti dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) mulai melakukan cek kesehatan berkala ‘medical check up’ di RS Pertamina Pusat (RSPP).

Adapun pembentukan Holding RS BUMN menggabungkan pengelolaan 70 rumah sakit milik perusahaan negara.

Ke-70 RS BUMN tersebut merupakan milik atau anak usaha dari PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, PT Pelindo I-III, PT Pelni, PT Pertamina, PT Petrokimia Gresik, PTPN I, PTPN II, PTPN III, PTPN IV, PTPN V, PTPN VIII, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, PTPN XIII.

Selanjutnya Rumah Sakit milik Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Sriwijaya, PT Sang Hyang Seri, PT Semen Indonesia, dan RS PT Timah.

Dany menjelaskan, 70 rumah sakit tersebut sudah tergabung dalam keanggotaan IHC, namun sebagian rumah sakit belum memfokuskan pada pola bisnis yang akan datang.

"Semuanya sudah bergabung dengan Pertamedika IHC, hanya bentuknya berbeda-beda, ada yang seutuhnya sudah bicara pada pola bisnis, ada yang masih 'wait and see'. Yang penting kami komitmen membuktikan holding ini memberi 'value'" tuturnya.