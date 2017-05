\Bersaing di Era E-Commerce, PT Pos Siapkan Rp1 Triliun\

TANGERANG - Saat ini, perkembangan dunia digital sudah demikian cepat. Oleh karena itu, saat ini Indonesia tengah membangun negara dengan program pemerataan ekonomi Indonesia melalui e-commerce.

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Gilarsi W Setijono mengatakan, tak ingin tertinggal oleh kompetitor lainnya, Pos Indonesia menyiapkan rencana transformasi menuju digital. Tak tanggung-tanggung, dana sebesar Rp1 triliun disiapkan untuk menjalankan rencana transformasi digital tersebut.

"Nilainya tahun lalu pernah saya sampaikan, pada tahun ini Rp1 triliun. Itu untuk macam-macam baik IT maupun penggantian kendaraan-kendaraan angkutnya," ujarnya di ICE BSD, Tangerang, Selasa (9/5/2017)

Gilarsi melanjutkan, rencana transformasi tersebut saat ini sedang berjalan. Meski begitu, dirinya memastikan rencana transformasi tersebut akan benar-benar confidence full transformasi pada akhir semester II-2017.

"Sedang on going. Sekarang sudah mulai, saat delivery pos sudah merasakan bedanya kita mulai benar-benar confidence akan fully transform semester II akan benar benar. Belum semua digital, mostly proses yang digital," kata Gilarsi.

Untuk menyukseskan transformasi tersebut, ada lima hal yang menjadi kunci suksesnya. yaitu speed, keamanan, harga yang kompetitif, akses, dan intimate branding.