\Wall Street Ditutup Mixed Jelang Pidato Pejabat The Fed\

NEW YORK - Bursa saham Wall Street ditutup bervariasi (mixed) pada perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena para investor mempertimbangkan pidato pejabat-pejabat Federal Reserve dan menunggu beberapa laporan laba perusahaan untuk kuartal pertama.



Indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 36,50 poin atau 0,17% menjadi berakhir di 20.975,78 poin. Sementara indeks S&P 500 turun 2,46 poin atau 0,10% menjadi 2.396,92 poin, dan indeks komposit Nasdaq naik 17,93 poin atau 0,29% menjadi 6.120,59 poin.



Presiden Federal Reserve Boston Eric Rosengren memperingatkan anggota parlemen AS, setiap reformasi yang mengurangi kehadiran pinjaman besar dari raksasa hipotek Fannie Mae dan Freddie Mac di pasar real estat multi-keluarga dapat mengguncang sektor ekonomi tersebut.



Rosengren juga memperingatkan tentang tekanan inflasi jika pengangguran AS turun lebih jauh. Sementara itu, Presiden Federal Reserve Dallas Robert Kaplan, dijadwalkan akan menyampaikan pidato pada pukul 16.15 waktu setempat.



Para investor telah mengamati dengan seksama pidato pejabat The Fed untuk mengetahui keputusan kebijakan yang akan datang.



The Fed mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah Minggu lalu karena menunggu lebih banyak data untuk menilai prospek ekonomi AS. Namun, pembuat kebijakan The Fed mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga pada Juni.



Ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga pada Juni mencapai sebesar 87,7%, menurut alat FedWatch CME Group pada Selasa (9/5). Di sisi lain, jumlah lowongan pekerjaan sedikit berubah pada 5,7 juta pada hari kerja terakhir Maret, Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan pada Selasa (9/5).



Dalam berita perusahaan, saham Marriott International Inc naik 6,13% setelah perusahaan tersebut melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan pada Senin (8/5). Laba per saham dilusian pada kuartal pertama mencapai 0,94 dolar AS, meningkat 11% dari tahun ke tahun. Disney, News Corp, dan Discovery Communications termasuk di antara perusahaan yang akan melaporkan laporan laba kuartal pertama setelah bel.

