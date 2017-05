\IPO, Saham Cahayasakti lnvestindo Naik 6,67% ke Rp320\

JAKARTA - PT Cahayasakti lnvestindo Sukses Tbk (CSIS) resmi tercatat sebagai emiten ketujuh di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penawaran saham perdana di pasar modal, saham Cahayasakti lnvestindo Sukses mengalami kenaikan sebesar 20 poin atau sebesar 6,67% ke level Rp320.

Saham perusahaan yang bergerak di bidang pemegang merek dagang furnitur Plano ini ditawarkan pada harga Rp300 per lembar saham dan langsung naik ke level Rp320 pada pembukaan perdagangan.

Harga tertinggi di posisi Rp320 per saham, harga terendah juga berada di posisi Rp320 per saham. Sedangkan harga terakhir di posisi Rp320 per saham. Dengan nilai transaksi mencapai Rp160.000, dan frekuensi sampai 2 kali.

Direktur Utama Cahayasakti lnvestindo Sukses, Juanda Hasurungan Sidabutar mengatakan bahwa CSIS sebagai anak perusahaan dari Group Olympic yang merupakan salah satu perusahaan furnitur terbesar di Indonesia. Dengan melepas sebanyak 207 juta lembar saham kepada publik atau setara dengan 15,84% dari seluruh modal disetor, CSIS menargetkan raihan dana segar IPO sebesar Rp62,1 miliar.

"Kita harapkan para investor semakin terpacu dengan slogan sekarang yang sudah ada yuk nabung saham di BEI. Kami harap manajemen PT CSIS bisa tunjukkan performence yang baik bagi masyarakat maupun investor," ungkapnya di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (10/4/2017).

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari IPO ini, akan digunakan untuk modal kerja 78%, pembayaran sebagian utang 10% dan untuk belanja modal sebesar 12%. Perseroan telah resmi menunjuk Ciptadana Sekuritas Asia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.